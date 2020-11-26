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Военный суд приговорил к условному сроку офицера ФСБ за хищение ковров 

ТАСС 1 час назад
Офицера ФСБ посадили за хищение ковров
Фото: РИА Новости
Военный суд приговорил бывшего офицера ФСБ майора Сергея Ренкаса к четырем годам лишения свободы условно за хищение ковров ручной работы у предпринимателя из Дагестана на сумму 6,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в 235-м Гарнизонном военном суде, который вынес этот приговор.

"В четверг судья Артем Карпов огласил приговор по делу Ренкаса и его подельника Виктора Ковтонюка. Оба они признаны виновными по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Согласно приговору, Ренкасу назначено наказание в виде четырех лет колонии условно со штрафом 300 тыс. рублей, Ковтонюку — три года со штрафом 200 тыс. рублей. Суд назначил по три года испытательного срока каждому", — сказали в суде. Там отметили, что во время следствия и судебного разбирательства оба обвиняемых находились под подпиской о невыезде.

Как ранее было сказано в статье газеты "Коммерсантъ", уголовное дело в отношении Ренкаса было возбуждено в 2018 году. Сотрудник ФСБ и его приятель Ковтонюк предложили представителю ДРОО "Союз дагестанских ремесленников" продать для приемной ФСБ России натуральные ковры ручной работы. В феврале 2018 года предприниматель передал обвиняемым девять ковров общей стоимостью 6,5 млн рублей.
Как пишет "Коммерсантъ", Ренкас и Ковтонюк обещали выплатить бизнесмену деньги до мая 2018 года, если ковры подойдут для нужд приемной, в противном случае их вернут обратно. Однако ни денег, ни ковров предприниматель из Дагестана не получил, после чего обратился в военное следственное управление СК РФ по Москве. Там и было возбуждено дело.
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Криминал , Происшествия , Москва
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