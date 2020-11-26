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Дебошир размахивал топором перед пассажирами поезда в Красноярском крае 

ТК «Звезда» 1 час назад
Россиянин угрожал топором пассажирам поезда
Фото: РИА Новости
При досмотре в его багаже обнаружили топор, кухонный нож, пассатижи, ножницы, напильник, отвертки.
59-летний житель Республики Бурятия устроил дебош в поезде «Тында-Кисловодск».
После распития алкогольных напитков мужчина стал вести себя крайне неадекватно. На просьбы успокоиться он реагировал нецензурными выражениями, после чего достал из сумки топор и стал им размахивать.
Сотрудники полиции доставили мужчину в дежурную часть. При обыске в его багаже обнаружили топор, кухонный нож, пассатижи, ножницы, напильник, отвертки и другой хозяйственный инвентарь.
Известно, что ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и за причинение тяжкого вреда здоровью.
В настоящий момент ему грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы, либо лишение свободы на срок до 5 лет.
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Криминал , Происшествия , Республика Бурятия
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