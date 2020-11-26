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К жителям дома на юго-западе Москвы приехал лифт с трупом 

Свободная пресса и ещё 1 5 часов назад
К москвичам приехал лифт с трупом
Фото: РИА Новости
В Москве по факту обнаружения тела мужчины в лифте одной из многоэтажек по улице Адмирала Лазарева возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР.
Инцидент произошел утром 26 ноября. Прибывшие на место эксперты установили, что пред смертью пенсионера избили и несколько раз ударили ножом.

«По подозрению в совершении преступления задержан мужчина, который в ближайшее время будет доставлен в следственное подразделение для проведения необходимых следственных действий», — рассказали в ведомстве. Назначены необходимые судебные экспертизы.

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Криминал , Происшествия , Москва
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