В российском вузе обучали несуществующих студентов

Прокуратура после проверки возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Дела соединены в одно производство.

По данным следствия, с 2016 года университет получил из федерального бюджета более 250 миллионов рублей для «обучения 136 несуществующих студентов». Выяснилось, что указанные студенты в университет не поступали, однако все средства были растрачены на другие цели.