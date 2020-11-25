В России выявлен рост экстремистских преступлений

Также значительно выросло количество преступлений, связанных с наркотиками. За 10 месяцев текущего года дела о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств возбуждались более 34 тысяч раз, что выше показателя прошлого года на 66,3 процента.

В июне сообщалось, что суды в России стали чаще оправдывать обвиняемых в создании преступного сообщества и бандитизме. В 2019 году были оправданы почти 850 обвиняемых — треть от общего числа россиян, которым вменили эти преступления. Также часто снимают с граждан обвинения в клевете. При этом количество оправдательных приговоров в стране по-прежнему составило 0,2 процента от общего числа дел, поступивших в суды в 2019 году.