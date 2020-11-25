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В России отметили рост экстремистских и наркотических преступлений

Lenta.ru
1 час назад
Министерство внутренних дел опубликовало статистику по преступлениям, совершенным в России с января по октябрь 2020 года. Документ размещен на сайте ведомства.
В России выявлен рост экстремистских преступлений
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Среди прочего, статистика указывает на рост числа преступлений, связанных с терроризмом (1 990 преступлений, прирост на 33,3 процента) и экстремизмом (708 преступлений, прирост на 39,9 процента).
Также значительно выросло количество преступлений, связанных с наркотиками. За 10 месяцев текущего года дела о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств возбуждались более 34 тысяч раз, что выше показателя прошлого года на 66,3 процента.
В июне сообщалось, что суды в России стали чаще оправдывать обвиняемых в создании преступного сообщества и бандитизме. В 2019 году были оправданы почти 850 обвиняемых — треть от общего числа россиян, которым вменили эти преступления. Также часто снимают с граждан обвинения в клевете. При этом количество оправдательных приговоров в стране по-прежнему составило 0,2 процента от общего числа дел, поступивших в суды в 2019 году.
Криминал,Происшествия,МВД,
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