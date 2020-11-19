Как россиян «разводили» на карантине 

Во время пандемии в стране активизировались мошенники. Сегодня им удаётся достаточно успешно обворовывать население за счёт новых схем обмана и повышенной доверчивости россиян в условиях кризиса. Какие уловки применяют мошенники во время карантина и как не стать жертвой «развода», NEWS.ru рассказали эксперты.

Во время пандемии недобросовестные граждане предлагают россиянам приобрести несуществующие товары: очистители воздуха, маски, благовония и крема, которые якобы убивают COVID-19. Эти продукты не имеют доказательной базы и продаются по очень завышенной стоимости, рассказала в разговоре с NEWS.ru адвокат Ольга Сулим.

Во время пандемии шарлатаны также любезно предлагают удалённую работу всем желающим. Однако соискателю перед «трудоустройством» необходимо выкупить методическую литературу либо пройти тестирование, перейдя по фишинговой ссылке. Она даёт мошенникам доступ к личным логинам и паролям пользователя, поясняет Сулим.

Аналогичные ссылки нередко присылают россиянам, которые во время пандемии открыли кредитную линию. Мошенники пытаются заставить клиентов банка перейти по ним, обещая отсрочку по платежам. В итоге человек попадает на фиктивный сайт-близнец и оставляет там данные для доступа к платёжным системам, банковским картам и другую конфиденциальную информацию.

Во время пандемии преступники также активно предлагают россиянам помощь по проведению процедуры банкротства за комиссию на условиях предоплаты, рассказывает адвокат.

Ещё одна «карантинная» уловка — рассылка фейковых сообщений о том, что человеку выписан штраф за нарушение самоизоляции. Оплата, как уже понятно, отправляется прямиком на счёт мошенников. Некоторые из них пошли дальше и даже разработали вполне себе солидные фейковые приложения, которые якобы помогают проверить, как далеко можно отходить от дома во время самоизоляции. Однако воспользоваться сервисом можно только после ввода данных банковской карты, поясняет Сулим.

Другая часто встречающаяся в пандемию схема — фейковые благотворительные акции. Мошенники собирают пожертвования на помощь медикам, пожилым людям и родственникам заболевших. Переведённые в таких случаях деньги в большинстве случаев вернуть не удаётся, предупреждает эксперт.

Почему россияне активно ведутся на уловки

Мошенники не зря активизировались именно во время пандемии. Ведь сегодня россияне наиболее подвержены шарлатанским схемам — многие из них столкнулись с финансовыми сложностями и действуют бессознательно из-за повышенного стресса и неопределённости. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказала психолог Ксения Аверс.

Стрессу во время пандемии способно противостоять лишь 15% населения. Эти люди умеют принимать решения и действовать даже в незнакомых ситуациях. Они уверены в себе, имеют склонность к риску, нередко такие люди становятся предпринимателями, а иногда, к сожалению, мошенниками.

Ксения Аверс, психолог: Оставшиеся 85% россиян не готовы самостоятельно принимать решения в условиях неопределённости. Они склонны доверять уверенным и решительным людям. Большей части населения проще и спокойнее положиться на человека, который знает и говорит, что делать. Именно поэтому россияне во время пандемии крайне подвержены влиянию шарлатанов.

Как обезопасить себя

Чтобы не стать жертвой мошенника, следует минимизировать влияние стресса на психику, советует Аверс. Для этого необходимо принять тот факт, что несмотря на внешние обстоятельства, мир не рушится — вы живы, здоровы и найдёте выход из любой ситуации.

После того как человек успокоится, он уже сможет здраво рассуждать, принимать правильные решения и избегать уловок шарлатанов.

Дополнительно обезопасить себя помогут меры предосторожности, отмечает Сулим.

Ольга Сулим, председатель коллегии адвокатов: Подробно расспрашивайте любого человека, который вам позвонил с подозрительным предложением или заявлением. Узнайте его имя и фамилию. Если выявите несостыковки в истории или собеседник начнёт нервничать, заканчивайте разговор. Для всех безналичных операций лучше иметь вторую банковскую карту, на которую вы будете класть только ту сумму, которую вам необходимо оплатить. В таком случае мошенники не смогут обокрасть вас, даже если получат доступ к счёту.