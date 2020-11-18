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Мошенники придумали способ обмана перед «чёрной пятницей» 

News.ru и ещё 4 30 минут назад
Мошенники придумали способ обмана перед «чёрной пятницей»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова заявила, что в преддверии «чёрной пятницы» злоумышленники активизируются. По её словам, их предложения по различным банковским продуктам будут содержать большие скидки.
Это могут быть предложения оформить кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту и другие «вкусные» скидки, — пояснила эксперт в беседе с РИА Новости.
Так называемая черная пятница в 2020 году состоится 27 ноября. В преддверии этой даты следует быть осторожным в разговоре с неизвестными. Если их предложение выглядит правдоподобным, будет нелишним перезвонить в банк и уточнить, проводится ли им такая акция. Так считает ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в последнее время участились случаи, когда гражданам звонят мошенники под видом сотрудников различных банков. Первый замглавы департамента информбезопасности Банка России Артём Сычёв рассказал, как следует вести себя в такой ситуации. По его словам, самый лучший выход — не поддерживать разговор. Внимательно выслушать звонок и повесить трубку.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Сергей Голованов , Наталия Пшеничникова , Артем Сычев , Лаборатория Касперского , Центральный банк России , РИА Новости
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