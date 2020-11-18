Мошенники придумали способ обмана перед «чёрной пятницей» 

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова заявила, что в преддверии «чёрной пятницы» злоумышленники активизируются. По её словам, их предложения по различным банковским продуктам будут содержать большие скидки.

Это могут быть предложения оформить кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту и другие «вкусные» скидки, — пояснила эксперт в беседе с РИА Новости.

Сергей Голованов. Так называемая черная пятница в 2020 году состоится 27 ноября. В преддверии этой даты следует быть осторожным в разговоре с неизвестными. Если их предложение выглядит правдоподобным, будет нелишним перезвонить в банк и уточнить, проводится ли им такая акция. Так считает ведущий эксперт «Лаборатории Касперского»