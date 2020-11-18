Раскрыты подробности гибели детей в Москве

Тела двух детей в квартире на северо-востоке Москвы нашел их отец, об этом сообщает телеканал РЕН ТВ

О том, что в квартире жилого дома, расположенного на улице Тайнинской, нашли двух мертвых детей 2015 и 2017 годов рождения, стало известно во вторник. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

По данным РЕН ТВ, отец детей вернулся домой с работы и начал стучать в дверь, так как забыл ключи, однако ему никто не открыл. Забрав ключи с работы, он самостоятельно открыл дверь квартиры, после чего и обнаружил тела.

Мать детей, находившаяся в квартире, находилась в неадекватном состоянии, она употребляла пиво. По информации телеканала, женщина пожаловалась на подавленное моральное состояние и обратилась к врачам из-за расстройства личности.

Супруги, как сообщает РЕН ТВ, развелись в сентябре этого года, при этом они продолжали жить в одной квартире.