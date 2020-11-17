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Россиянина посадили на 15 лет за убийство настоятеля мужского монастыря 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Убийце настоятеля монастыря вынесли приговор
Фото: РИА Новости
Ярославский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима 32-летнего уроженца Владивостока Александра Авдеева за убийство настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря, расположенного в городе Переславль-Залесский. Об этом сообщает ТАСС.
Мужчина был трудником в обители с 2012 по 2013 год. Он вернулся в монастырь в июле 2016 года и напал на игумена Даниила. Авдеев нанес ему более 25 ударов ножом в голову, шею и туловище, от которых тот скончался. Убийца похитил из кельи 1,1 миллиона рублей.
Авдеев в последнем слове признал вину в убийстве, но заявил, что совершил преступление не из-за денег. Его причастность к расправе над игуменом была установлена после того, как он был осужден за другое убийство. В августе 2018 года Красногорский городской суд Московской области приговорил Авдеева к шести годам заключения в колонии строгого режима. У него взяли образцы ДНК, на основании которых через федеральную базу данных удалось установить его причастность к убийству священника.
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Криминал , Происшествия , Александр Авдеев , ФСИН , Владивосток , Московская область , Переславль-Залесский , Приморский Край , Ярославль , Ярославская Область , Ярославский
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