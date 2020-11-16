Миллиард в подушке: улику выбросили в окно

Жена мэра Томска Ивана Кляйна в ходе обыска в ее квартире попыталась избавиться от 1,3 млрд рублей. Эти деньги находились на карточках, вшитых в подушку, которую она выбросила из окна. Полиция, однако, помешала сокрытию капитала. Сам мэр сейчас находится под арестом.

Карточки швейцарских и российских банков с 1,3 млрд рублей на счетах пыталась спрятать от правоохранителей жена арестованного мэра Томска Ивана Кляйна. Как сообщает «КП-Новосибирск», женщина пыталась сделать это во время обыска в квартире.

Подушка с кредитками была выброшена ею в окно, ее поймал и попытался спрятать в салоне автомобиля водитель завода «Томское пиво». Однако шофер был задержан, а улика — изъята.

Ранее Кировский районный суд арестовал мэра Кляйна на два месяца. Он был задержан по делу о превышении должностных полномочий. Суд должен состояться в январе следующего года. При этом Иван Кляйн свою вину не признает.

Заседание суда по мере пресечения прошло без слушателей и посторонних лиц из-за «мер противоэпидемиологического характера». У здания собрался митинг — несколько депутатов городской думы, чиновников горадминистрации и поддерживающих Кляйна горожан. Они собирали подписи под ходатайством об изменении меры пресечения — чтобы мэру не ограничивали свободу до суда. В случае обвинительного приговора Кляйну грозит до 7 лет лишения свободы. Защита Кляйна намерена обжаловать арест.

Томское управление Следственного комитета РФ сообщает, что подозреваемый в 2016 году незаконно приказал главе департамента градостроительства и архитектуры внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения — о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны вокруг земельного участка своего пивного завода.

Один томский предприниматель хотел построить на этой территории жилой комплекс — и ему было предложено выкупить и участок «Томского пива» Кляйна за 200 млн Застройщик отказался, и разрешения на строительство не получил вообще.

По данным следствия, в результате предпринимателю был «причинен существенный вред, выразившийся в невозможности использования им земельного участка» для строительства жилых многоэтажных домов.

Утром в пятницу, 13 ноября, сотрудники правоохранительных органов задержали томского мэра. В сети опубликовали фото градоначальника, сидящего в своем кабинете — с двумя сотрудниками ФСБ в масках за его спиной. Из здания городской администрации мэр был выведен в наручниках.

«Томское пиво» — одна из крупнейших местных пивоваренных компаний. Кляйн стал директором пивзавода в 1991 году, а спустя четыре года его избрали гендиректором предприятия.

Предшественники Кляйна на посту мэра Томска также были задержаны и осуждены. Глава города в 2007-2013 годах Николай Николайчук ушел в отставку, а спустя год был задержан в Крыму. Ему вменялось превышение должностных полномочий — он без проведения торгов разрешил компании своего знакомого провести дорожный ремонт на Московском тракте. Сам Николайчук вину не признавал. Тем не менее его приговорили к четырем годам условно.

Мэр Томска в 1996-2006 годах Александр Макаров был задержан в последний год своего срока на посту. Он также не считал себя виновным, хотя его обвинили в вымогательстве денег у владельцев строительной фирмы, а впоследствии — во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. В 2010 году его приговорили к 11 годам и 8 месяцам колонии, в 2015 году Макаров был освобожден условно-досрочно.

Мэр Иван Кляйн стал известен на всю страну в 2017 году, когда СМИ сообщили о торжественном открытии в Томске колонки с водой. В церемонии с перерезанием ленточки и речами участвовал также председатель городской думы Сергей Панов

«В домах пока еще нет воды, но на улицах она уже есть. В этом районе расположено 29 колодцев, с которых можно подключать воду в дома», — отметил Кляйн.

Стоимость строительства системы водопроводных сетей из 29 колодцев, семи колонок и пяти пожарных гидрантов составила около 13 млн рублей.

Задержание Кляйна уже прокомментировали в Кремле — по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова , операция прошла жестко.