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У московского бизнесмена из банковской ячейки похитили 28 тысяч долларов 

Мир24 13 минут назад
У бизнесмена из банковской ячейки похитили 28 тысяч долларов
Фото: МТРК «МИР» / Игорь Медведев
На юго-востоке российской столицы из банковской ячейки злоумышленники похитили 28 тысяч долларов, передает АГН «Москва» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Как отмечается, в полицию с заявлением обратился индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что у него украли денежные средства из банковской ячейки, расположенной по адресу: улица Люблинская, дом 157.
Полицейские приехали к месту происшествия и установили, что в арендованную ячейку по договору заявитель поместил 167 тысяч долларов. Однако при получении документов на выдачу денег он заметил, что не хватает 28 тысяч долларов.
По данному факту правоохранительные органы инициировали расследование. Стражи порядка ищут злоумышленников, укравших деньги у бизнесмена.
Напомним, весной прошлого года у москвича из банковской ячейки украли 28 млн рублей.
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Криминал , Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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