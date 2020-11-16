У бизнесмена из банковской ячейки похитили 28 тысяч долларов

Как отмечается, в полицию с заявлением обратился индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что у него украли денежные средства из банковской ячейки, расположенной по адресу: улица Люблинская, дом 157.

Полицейские приехали к месту происшествия и установили, что в арендованную ячейку по договору заявитель поместил 167 тысяч долларов. Однако при получении документов на выдачу денег он заметил, что не хватает 28 тысяч долларов.

По данному факту правоохранительные органы инициировали расследование. Стражи порядка ищут злоумышленников, укравших деньги у бизнесмена.