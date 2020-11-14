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Житель Нальчика ответит в суде за изнасилование племянницы 

РИА Новости и ещё 6 14 ноября 2020
Россиянин месяцами насиловал племянницу
Фото: ТАСС
Следователи в Нальчике завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что шесть лет назад он в течение нескольких месяцев насиловал одиннадцатилетнюю племянницу, сообщает СУСК РФ по региону.

"По версии следствия, мужчина 1976 года рождения в ноябре 2014 года гостил у своей сестры в Нальчике. Оставшись наедине со своей племянницей 2003 года рождения, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и вступил с ней в насильственное половое сношение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти действия мужчина совершал в отношении несовершеннолетней, оставаясь с ней наедине в квартире, вплоть до своего отъезда в феврале 2015 года.

"О произошедшем девочка сообщила матери лишь в августе 2020 года, когда узнала, что подозреваемый снова собирается у них гостить. Мать обратилась с заявлением в следственное управление СК РФ по КБР", — уточняет ведомство.

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Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" УК РФ, санкции которых предусматривают до 20 лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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Криминал , Происшествия , СКР , Кабардино-Балкарская Республика , Курган , Курганская Область , Нальчик
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