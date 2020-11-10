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В России выросло число выявленных взяточников 

ТАСС и ещё 2 34 минуты назад
В России выросло число выявленных взяточников
Фото: ТАСС
Взяточничества за девять месяцев этого года составили менее половины всех выявленных коррупционных преступлений в РФ, каждый третий взяточник оказался мелким. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры "Состояние преступности в России".
По данным ведомства, массив преступлений коррупционной направленности вырос на 0,8% — до 26,3 тыс. "В их структуре на факты взяточничества приходится менее половины выявленных преступлений (11,9 тыс.), при этом их число относительно прошлогоднего значения возросло на 5,1%", — отмечается в материалах Генпрокуратуры. Каждый третий из них является мелким взяточничеством (4,2 тыс.). "В тройку регионов с наибольшим числом [мелких взяточников] вошли Башкирия (рост на 148,7%, 189), Москва (снижение на 13,6%, 165) и Ставропольский край (рост на 14,6%, 149)", — уточнили в Генпрокуратуре.
По 76,7% коррупционных преступлений уголовные дела направлены в суд.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Москва , Новосибирская Область , Пермский Край , Санкт-Петербург
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