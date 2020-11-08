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Стали известны подробности убийства женщин в Подмосковье 

Свободная пресса и ещё 2 42 минуты назад
Раскрыты подробности жестокой бойни в Подмосковье
Фото: ТАСС
В подмосковной прокуратуре рассказали подробности убийства двух женщин и ранения ребёнка в Солнечногорске.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства Московской области, к этому преступлению может быть причастен работавший у семьи мигрант — уроженец одной из стран ближнего зарубежья.
В настоящее время прокуратура взяла на особый контроль расследование уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжали исполняющий обязанности прокурора Подмосковья Андрей Ганцев и Солнечногорский городской прокурор Артём Шишов.
В Подмосковье произошла жестокая резня
В связи с произошедшим прокуратура области поручила провести проверку на предмет исполнения миграционного законодательства.
Ранее сообщалось, что в Солнечногорске Московской области произошло убийство. Трагедия случилась накануне в частном доме городского округа.
Именно там обнаружили тела двух женщин — матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения — с множественными ранениями. Также в доме найдена «шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди». В настоящее время ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.
Как отмечают в СУ СКР региона, в доме имеются явные признаки того, что кто-то искал ценности. Идет поиск убийцы.
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Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , РИА Новости , Московская область , Солнечногорск
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