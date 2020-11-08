Раскрыты подробности жестокой бойни в Подмосковье

В подмосковной прокуратуре рассказали подробности убийства двух женщин и ранения ребёнка в Солнечногорске

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства Московской области , к этому преступлению может быть причастен работавший у семьи мигрант — уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

В настоящее время прокуратура взяла на особый контроль расследование уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжали исполняющий обязанности прокурора Подмосковья Андрей Ганцев и Солнечногорский городской прокурор Артём Шишов.

В связи с произошедшим прокуратура области поручила провести проверку на предмет исполнения миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске Московской области произошло убийство. Трагедия случилась накануне в частном доме городского округа.

Именно там обнаружили тела двух женщин — матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения — с множественными ранениями. Также в доме найдена «шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди». В настоящее время ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.