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Смотрящего за Бурятией вора в законе Квежовича задержали в турецком отеле 

Lenta.ru 1 час назад
Смотрящего за Бурятией вора задержали в отеле в Турции
Фото: Reuters
Турецкая полиция задержала смотрящего за Бурятией вора в законе Гурама Чихладзе (Квежович) в результате спецоперации в престижном отеле Стамбула. Об этом сообщает «ПраймКрайм».
По данным издания, вместе с Квежовичем находились двое соратников. В номере отеля полиция изъяла три пистолета с патронами и рации.
Чихладзе был выдворен из Турции минувшим летом, но он сумел вернуться в страну по украинскому паспорту на имя Андрий Малый.
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В начале 2020 года турецкая полиция задержала его по подозрению в организации убийства главного вора Азербайджана Надира Салифова (Лоту Гули). Квежович был в числе 17 подозреваемых, среди них девять азербайджанцев, пять грузин, двое украинцев и один россиянин. У них изъяли 11 пистолетов, автомат и свыше 200 патронов.
Гули застрелили 19 августа в Анталье. Киллер задержан.
5 марта сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Квежовича по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Влияние на криминальный мир Бурятии, где он отбывал предпоследний срок за кражу, Чихладзе оказывает с 2006 года.
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Комментарии 3
Криминал , Происшествия , Надир Салифов , СКР , Азербайджан , Анталья , Стамбул , Турция
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