Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, после которых вы не уснете
Фильмы, после которых вы не уснете До самого утра ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Задержан второй человек по делу о теракте в Ницце 

Lenta.ru и ещё 9 3 часа назад
Задержан второй человек по делу о теракте в Ницце
Фото: Charles Platiau / Reuters
Французская полиция задержала второго человека по делу о теракте в Ницце. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на близкий к следствию источник.
По его данным, мужчину задержали в ходе рейда 30 октября около 18:50 по местному времени (20:50 мск) в Ницце и поместили под стражу. Это 35-летний местный житель, который, предположительно, общался с напавшим на людей с ножом преступником за день до происшествия.
В настоящее время правоохранители не выдвинули ему обвинения. Следствие устанавливает его возможные связи с убийцей.29 октября по аналогичной причине задержали 47-летнего мужчину.
Атака с ножом была совершена выходцем из Туниса в церкви Нотр-Дам-де-Нис 29 октября. В результате нападения в Ницце погибли три человека. У двух жертв было перерезано горло, но полностью злоумышленник их не обезглавил. Нападавшего при задержании ранила полиция, он кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после ареста. Его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».
Теракт произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа.
Видео дня. В Сети обсуждают предполагаемую беременность Кети Топурии
Последние новости
Нурмагомедов назвал Макрона тварью и обратился к мусульманам Нурмагомедов назвал Макрона тварью и обратился к мусульманам Азербайджан неудачно атаковал ключевой город Нагорного Карабаха Азербайджан неудачно атаковал ключевой город Нагорного Карабаха «Хакеров ГРУ» снова обвинили в атаке на Демпартию США «Хакеров ГРУ» снова обвинили в атаке на Демпартию США
Комментарии 2
Криминал , Происшествия , Ницца , Тунис , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Разгон мусульманского митинга в Москве попал на видео
01:31
Разгон мусульманского митинга в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео землетрясения в Турции
00:11
Опубликовано видео землетрясения в Турции
Происшествия В мире
Вытащившая подругу из-под колес авто женщина попала на видео
01:04
Вытащившая подругу из-под колес авто женщина попала на видео
Происшествия В мире
Выдававший себя за помощника губернатора мужчина попал на видео
01:33
Выдававший себя за помощника губернатора мужчина попал на видео
Общество
Появилось видео с места нападения подростка на полицейских
00:33
Появилось видео с места нападения подростка на полицейских
Происшествия Криминал
Опубликовано видео подробностей избиения отчимом детей сожительницы
02:01
Опубликовано видео подробностей избиения отчимом детей сожительницы
Происшествия
Момент крушения поезда с нефтью попал на видео
00:46
Момент крушения поезда с нефтью попал на видео
Происшествия В мире
Ванная депутата с элитным шампанским попала на видео
00:31
Ванная депутата с элитным шампанским попала на видео
Общество
Опубликовано видео подробностей нападения подростка на полицейских
00:38
Опубликовано видео подробностей нападения подростка на полицейских
Происшествия
Момент, когда фура снесла линию электропередач, попал на видео
00:23
Момент, когда фура снесла линию электропередач, попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение