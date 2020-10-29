Женщину обезглавили в церкви: в Ницце произошел теракт

В Ницце террорист убил ножом троих человек и ранил нескольких прихожан церкви Нотр-Дам. Место происшествия оцеплено полицией, нападавший уже задержан. Мотивы нападения выясняются, заявил мэр города. На месте теракта были слышны выкрики "Аллах Акбар!", утверждают очевидцы.

Во Франции произошел теракт — неизвестный с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце. Как сообщает BFM TV, жертвами атаки стали три человека.

Террорист, чьи мотивы устанавливаются (по словам мэра города Кристиана Эстрози ), зарезал 70-летнего старика и обезглавил женщину. Нескольким прихожанам он нанес серьезные ранения.

По словам очевидцев, в момент нападения из церкви слышались крики «Аллах Акбар!».

Полиция уже задержала нападавшего. Эстрози уже распорядился закрыть все храмы в городе после теракта. В город в скором времени должен прибыть президент Франции Эммануэль Макрон — из-за теракта он вылетел в кризисный центр французского МВД , созданный в городе.

Французский лидер в начале октября выступил с речью, в которой заявил о необходимости принятия более жестких законов для борьбы с исламским фундаментализмом и «сепаратизмом» — для защиты принципов светского общества. Политик представил перечень мер, включающих прекращение выдачи виз имамам и ужесточение контроля за финансами мечетей.

«Ислам — это религия, которая переживает кризис во всем мире. Мы не верим в политический ислам, который несовместим со стабильностью и миром во всем мире», — подчеркнул Макрон.

Глава республики выражал опасения, что мусульмане во Франции могут создать свое «контробщество».

Для предотвращения такой ситуации Макрон представил гражданам страны свое предложение: поставить под жесткий контроль учебные программы в школах и иностранное финансирование французских мечетей, следить за деятельностью организаций, которые могут под прикрытием продвигать принципы радикального исламизма, прекратить выдачу виз имамам, создать меры для интеграции иммигрантов.

«Я не говорю, что нам нужно создать исламский стиль во французском стиле, но это может быть прочное партнерство с французским государством», — сказал он.

Президент Франции выступил со своей речью через неделю после того, как в Париже выходец из Пакистана напал с ножом на двоих людей возле здания, где ранее находилась редакция сатирического журнала Charlie Hebdo (на нее несколько лет назад также совершили нападение исламисты, убив сотрудников редакции). В настоящий момент идет суд по делу об убийстве 12 человек в результате исламистского нападения на редакцию журнала в 2015 году.

Ровно через две недели после речи Макрона, 16 октября, в пригороде Парижа был обезглавлен школьный учитель. 47-летний Самюэль Пати на уроках по свободе слова показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

По данным прокуратуры, нападение совершил 18-летний чеченец, родившийся в Москве, но с 2008 года проживавший во Франции в статусе беженца.

После убийства нападавший разместил снимок обезглавленного учителя в Twitter и обратился к президенту Франции: «Правитель неверных, я казнил одного из твоих псов, посмевшего унизить Мухаммеда».

Макрон после теракта разместил на своей странице в Twitter запись: «Они не пройдут».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Франции завуалированно призывает мусульман совершать преступления.

«Макрон не может не знать, что карикатуры на Пророка воспринимаются верующими болезненно. И своими действиями он, наоборот, раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель», — говорится в сообщении.

По мнению Кадырова, своими заявлениями Макрон подталкивает людей к терроризму.