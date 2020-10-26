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Закон о химической кастрации педофилов хотят принять в России 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Наказание для педофилов придумали в России
Фото: globallookpress.com
Химическая кастрация педофилов будет прописана в УК как принудительная мера медицинского характера. Поправки внесут в статью о видах принудительных мер.
Термин «химическая кастрация» будет введён законодательно с определением и раскрытием с точки зрения уголовного законодательства.

Под этим термином мы предлагаем понимать «введение в организм препаратов, которые подавляют сексуальное влечение». Их перечень должно будет определить правительство РФ, — сообщил в интервью «Известиям» автор законопроекта, депутат Госдумы Анатолий Выборный.

Соответствующие поправки будут внесены и в Уголовно-процессуальный кодекс. Поводом для принятия законопроекта стал рост преступлений в отношении детей. Он составил примерно 20% за последние четыре года. По итогам прошлого года в России совершено 1266 таких преступлений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Кузьминский суд Москвы приговорил к 13 годам строгого режима 61-летнего жителя столицы Сергея Жалобу за насильственные действия сексуального характера в отношении двух школьниц.
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Криминал , Происшествия , Анатолий Выборный , Госдума , Правительство РФ , газета "Известия"
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