Нарколабораторию обнаружили в Подмосковье

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел, подмосковного главка МВД и управления МВД по Сергиево-Посадскому городскому округу пресекли нелегальное выращивание наркосодержащих растений.
Как выяснилось в ходе оперативных мероприятий, двое подозреваемых устроили нарколабораторию в подвале гаража в поселке Богородское. Там выращивалось в общей сложности 23 куста конопли, содержащей наркотический компонент — тетрагидроканнабинол.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 231 Уголовного кодекса («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»).
Подозреваемые помещены под домашний арест, сообщает «МВД Медиа».