Нарколабораторию обнаружили в Подмосковье

Все новости на карте

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел , подмосковного главка МВД и управления МВД по Сергиево-Посадскому городскому округу пресекли нелегальное выращивание наркосодержащих растений.

Как выяснилось в ходе оперативных мероприятий, двое подозреваемых устроили нарколабораторию в подвале гаража в поселке Богородское. Там выращивалось в общей сложности 23 куста конопли, содержащей наркотический компонент — тетрагидроканнабинол.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 231 Уголовного кодекса («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»).