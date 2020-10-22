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Экс-депутат получил 2,5 года колонии за присвоение 700 миллионов рублей 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Экс-депутат получил 2,5 года колонии
Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным экс-депутата заксобрания Приморья, бывшего директора ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктора Милуша в присвоении средств в крупном размере и назначил ему 2,5 года лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Экс-депутат законодательного собрания Приморья, бывший исполнительный директор ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктор Милуш был арестован 1 ноября 2018 года, он обвиняется по статье "присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере". Позже Милушу заменили арест на залог. По данным Генпрокуратуры, фигурант в ‪2009-2016‬ годах путем заключения фиктивных договоров оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования на спортивные мероприятия похитил около 700 миллионов рублей, часть из которых была обналичена. Согласно информации на сайте суда, в деле Милуша — два эпизода по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата".

"Назначено два года шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей", — сказал собеседник.

По его словам, Милуш взят под стражу в зале суда.
По одному делу с Милушем проходил бывший заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь, он осужден на четыре года колонии общего режима по статье "подстрекательство к присвоению или растрате". До работы в СО РАН Благодырь в ‪2012-2013‬ годах занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. До этого работал генеральным директором ОАО "РАО ЭС Востока", в состав которого входит ДЭК.
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Комментарии 1
Криминал , Происшествия , Виктор Милуш , Иван Благодырь , Дальневосточная энергетическая компания , РАН , РАО Энергетические системы Востока , ФСИН , РИА Новости , Владивосток , Приморский Край
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