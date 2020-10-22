Экс-депутат получил 2,5 года колонии

Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным экс-депутата заксобрания Приморья, бывшего директора ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктора Милуша в присвоении средств в крупном размере и назначил ему 2,5 года лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Экс-депутат законодательного собрания Приморья, бывший исполнительный директор ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктор Милуш был арестован 1 ноября 2018 года, он обвиняется по статье "присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере". Позже Милушу заменили арест на залог. По данным Генпрокуратуры, фигурант в 2009-2016 годах путем заключения фиктивных договоров оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования на спортивные мероприятия похитил около 700 миллионов рублей, часть из которых была обналичена. Согласно информации на сайте суда, в деле Милуша — два эпизода по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата".
"Назначено два года шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей", — сказал собеседник.
По его словам, Милуш взят под стражу в зале суда.
По одному делу с Милушем проходил бывший заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь, он осужден на четыре года колонии общего режима по статье "подстрекательство к присвоению или растрате". До работы в СО РАН Благодырь в 2012-2013 годах занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. До этого работал генеральным директором ОАО "РАО ЭС Востока", в состав которого входит ДЭК.