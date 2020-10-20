Россиянин изнасиловал школьницу и ее мать

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Кировский районный суд Казани в четверг арестовал подозреваемого в изнасиловании бывшей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

По данным следствия, во вторник днём в казанский отдел полиции "Юдино" поступило сообщение, что ранее судимый 44-летний мужчина проник в квартиру бывшей сожительницы и изнасиловал женщину и ее 17-летнюю дочь, а затем насильно увёз женщину в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в Марий Эл, женщина освобождена.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование несовершеннолетней" и "похищение человека".

"Ходатайство следствия удовлетворено. Подозреваемый заключён под стражу до 20 декабря", — сказал Галиев журналистам.

На видео допроса, опубликованного региональным следственным управлением, подозреваемый заявил, что не признает свою вину.