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В Казани арестовали подозреваемого в изнасиловании и похищении 

РИА Новости и ещё 4 20 октября 2020
Россиянин изнасиловал школьницу и ее мать
Фото: РИА Новости
Кировский районный суд Казани в четверг арестовал подозреваемого в изнасиловании бывшей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
По данным следствия, во вторник днём в казанский отдел полиции "Юдино" поступило сообщение, что ранее судимый 44-летний мужчина проник в квартиру бывшей сожительницы и изнасиловал женщину и ее 17-летнюю дочь, а затем насильно увёз женщину в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в Марий Эл, женщина освобождена.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование несовершеннолетней" и "похищение человека".

"Ходатайство следствия удовлетворено. Подозреваемый заключён под стражу до 20 декабря", — сказал Галиев журналистам.

На видео допроса, опубликованного региональным следственным управлением, подозреваемый заявил, что не признает свою вину.
Ранее прокурор Татарстана Илдус Нафиков взял расследование дела под личный контроль и дал поручение проверить исполнение законодательства по контролю за поведением тех, кто освободился из мест лишения свободы.
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Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , Изнасилование , Руслан Галиев , Илдус Нафиков , РИА Новости , Казань , Республика Татарстан
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