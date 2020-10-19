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Эксперт объяснил, почему нельзя сохранять номера как «мама» и «папа» 

РИА Новости и ещё 3 34 минуты назад
Названа опасность «мамы» и «папы» в телефоне
Фото: РИА Новости
Мобильный телефон является местом высокой концентрации персональных данных. Поскольку он может быть утерян, забыт или похищен, крайне важно соблюдать банальные правила безопасности: в том числе, не указывайте полные данные своих близких родственников с упоминанием степени родства, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Например, никогда не записывайте в контактах "мама" или "сестра" с указанием имени и отчества. "Все перечисленное послужит подспорьем злоумышленникам, если вдруг ваш телефон окажется в их руках. В этом случае вы уже не сможете позвонить близким и рассказать печальную историю об утрате вашего телефона, зато с того же аппарата и от вашего имени маме или папе могут позвонить или отправить сообщение те, кто нашел или похитил ваш гаджет", — пояснил эксперт.
Часто это сообщение выглядит следующим образом: "Любимая мама, я не могу говорить, но тебе позвонит человек и сделай так, как он просит". Затем мошенники уже с другого номера позвонят маме и расскажут, что вам срочно нужны деньги, чтобы избавиться от колоссальных неприятностей.

"При этом мотивировки могут быть самыми разнообразными, начиная от дорожно-транспортных происшествий и задержания полицией до рассказов про несуществующие долги или компрометирующую вас информацию, которая может быть уничтожена только после передачи внушительной денежной суммы", — добавил юрист.

Не стоит забывать о важности использования различных защитных функций, предусмотренных самим аппаратом: не записывайте в смартфон коды доступа к банковским картам — ни в телефонной книге, ни в блокноте аппарата. Не указывайте коды доступа домофонов с указанием номера квартиры и этажа.

"Будьте внимательны и время от времени проверяйте содержимое телефона, корректируйте и удаляйте информацию, которая потенциально может вам навредить", — заключил эксперт.

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Криминал , Происшествия , Анатолий Миронов , Москва
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