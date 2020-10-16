«По одной схеме»: питерские подростки бьют до смерти

Глухие удары и отчаянный крик о помощи — в Санкт-Петербурге группу молодых людей подозревают в жестоком убийстве 43-летнего мужчины. Четверых уже отправили в СИЗО, двое — пока свидетели. По словам местных, компания держала в страхе целый район, причем нападала, как правило, на случайных прохожих. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Одни били, другие смотрели

Рано утром 10 октября жители дома номер 14 в поселке Ленсоветский (Пушкинский район Санкт-Петербурга) услышали крики с детской площадки. По словам очевидцев, нетрезвая компания остановила прохожего и принялась его избивать. Это продолжалось несколько минут. Заметив приближающуюся машину, подростки разбежалась в разные стороны.

Избитый попытался подняться на ноги, но не успел — как только автомобиль скрылся в соседнем дворе, компания вернулась и снова повалила его на землю. После серии жестоких ударов по голове и туловищу человек потерял сознание и остался лежать на асфальте.

Кто-то вызвал скорую, однако медики помочь уже ничем не смогли и лишь зафиксировали смерть. В поселок сразу направили несколько патрулей. Хулиганов быстро разыскали и доставили в районный отдел полиции. Они были сильно пьяны, что позже подтвердила и медэкспертиза. По закону это отягчающее обстоятельство.

Из шестерых задержанных совершеннолетними оказались лишь трое. Почти все — из поселка Шушары, к которому территориально относится Ленсоветский. К уголовной ответственности никто ранее не привлекался.

"Несовершеннолетний Николай (имя изменено. — Прим. ред.) возражал против заключения под стражу, пояснив, что смерть потерпевшего наступила не от его действий, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. — Также он сказал, что алкоголь употребляет крайне редко. В этом году его отчислили из школы из-за неуспеваемости".

Трое других, включая Алексея Стафеева и Игоря Карахаева, вину признали и согласились сотрудничать со следствием. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". По решению Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга четверых подозреваемых отправили в СИЗО, двое пока проходят по делу свидетелями.

Спас газовый баллончик

Жестокое преступление потрясло небольшой поселок, в котором почти все друг друга знают. По словам местных, задержанные молодые люди и раньше караулили и избивали одиноких прохожих. Разве что до убийства не доходило.

"Как-то раз в феврале муж поздно возвращался с работы, — рассказывает РИА Новости жительница Ленсоветского Наталья Горустович. — В том же дворе, где сейчас произошло убийство, к нему подошли трое. Заявили, что он замешан в каком-то изнасиловании несовершеннолетней и должен за это ответить. Двое уже собирались наброситься, третий приготовился снимать все это на телефон. К счастью, муж успел выхватить из кармана газовый баллончик, брызнуть им в лица и убежать".

Он узнал всех троих — они жили неподалеку. Однако обращаться в полицию побоялся — поскольку до драки дело не дошло, на него могли написать встречное заявление, обвинив в нападении с газовым баллончиком.

"В прошлом году они сразу после матча местных молодежных футбольных команд избили игроков, — вспоминает жительница соседнего дома Кристина Николаева. — Одного даже забрала скорая. Родители пострадавших хотели довести дело до суда, но пожалели парней и забрали заявление".

В полицию намерены обратиться еще несколько жителей Шушар, сталкивавшихся с агрессивной компанией.

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В районных пабликах резко осудили поведение молодых людей. Но нашлись и заступники. Так, например, написали, что нападение не было случайностью — якобы погибший спровоцировал драку, расстегнув перед школьниками штаны.

На просьбу подробнее рассказать о провокации никто из "адвокатов" корреспонденту РИА Новости не ответил. Отказался от комментариев и один из свидетелей.

"У меня нет времени с вами общаться, все показания я уже дал полицейским", — объяснил он.

Стоит отметить, что подозреваемые и свидетели в ночь убийства гуляли в одной компании.

"Скорее всего, обвинения в педофилии или изнасиловании — это просто повод, чтобы придраться к прохожему, — считает Наталья. — Ведь мой муж зимой услышал от них нечто похожее".

Так это или нет, выяснят следователи. О том, что пьяные несовершеннолетние делали ночью на улице, по всей видимости, спросят и их родителей.

По словам знакомых, все задержанные — из полных и благополучных семей.

"Знаю родителей — замечательные люди, не алкоголики, — написала во "ВКонтакте" Олеся Кострова. — Да и мальчишки всегда здоровались, были очень вежливыми. Но то, что они сделали, никакому объяснению не поддается. Это было жестоко, и виновные должны быть наказаны".

Несовершеннолетним грозит до десяти лет колонии. Карахаева и Стафеева, возможно, ждет куда более серьезное наказание. Пока уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105, но не исключено, что скоро его переквалифицируют на вторую часть, поскольку нападение было групповым. Там речь идет уже о пожизненном лишении свободы.