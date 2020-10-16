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Россиянка рассказала подробности изнасилования прокурором 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянку изнасиловал прокурор
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В Забайкальском крае 44-летний бывший заместитель прокурора межрайонной природоохранной прокуратуры Комсомольска-на-Амуре предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании любовницы. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на представителя потерпевшей Анастасию Копетееву сообщает «Зона права».
По данным защитника, потерпевшая рассказала, что состояла в отношениях с мужчиной с 2017 года и регулярно подвергалась психологическому и физическому насилию. После очередной экзекуции она обратилась в правоохранительные органы. Прокурор уволился по собственному желанию, не желая последствий для службы. Мужчина стал обвинять россиянку в том, что она сломала ему карьеру. Женщина подробно рассказала в суде, как именно обвиняемый наказал ее за это.
По словам потерпевшей, он сначала душил ее, а потом бил головой об стенку и пол, избивал ногами, от чего сильно возбудился и изнасиловал женщину с особой жестокостью. Врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
1 июня сообщалось, что подозреваемый и его жертвапознакомились три года назад. Мужчина изменял с потерпевшей своей супруге, после ухода из семьи позвал женщину жить с ним. У пары часто случались скандалы. Однажды мужчина попытался содрать с ушей потерпевшей подаренные ранее серьги. Следственный комитет России возбудил и расследовал уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»).
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Забайкальский Край
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