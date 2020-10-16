Судебный пристав присвоила себе чужие алименты

Судебный пристав Хабаровска присвоила выплаты алиментщика на сумму свыше 184 тысяч рублей и получила за содеянное условный срок три года, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Железнодорожного района Хабаровска Анна Новосельцева

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Как рассказала Новосельцева, судебный пристав из отдела по взысканию алиментов работала в этой должности с апреля 2016 года. У неё в работе оказался исполнительный лист на гражданина, задолжавшего своему сыну значительную сумму. Алиментщик был готов отдавать 25% своей зарплаты на ребёнка и закрыть долг, накопившийся за два года.

По версии следствия, умысел на хищение у сотрудницы УФССП возник заранее. В качестве счёта для перечисления средств она дала мужчине номер собственной банковской карты. С декабря 2017 по июнь 2019 года гражданин добросовестно переводил мошеннице в погонах деньги, которые пристав не пересылала по назначению, а тратила на собственные нужды. Обман вскрылся, когда бывшие супруги, пообщавшись, выяснили, что деньги, до адресата не доходили.

"Суд Железнодорожного района Хабаровска вынес решение по делу бывшей сотрудницы местного управления Федеральной службы судебных приставов, обвиняемой в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Уголовное дело было возбуждено по двум статьям УК РФ. Пристав присвоила деньги гражданина на сумму свыше 184 тысяч рублей. Вердикт – 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года", - рассказала Новосельцева.