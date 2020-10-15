Врача во Франции обвинили в изнасиловании 312 человек

Прокуратура Франции обвинила экс-хирурга Жоэля Скуарнека в сексуальном насилии и домогательствах в отношении 312 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал France 3.

Отмечается, что средний возраст предполагаемых жертв составляет 11 лет. При этом 265 жертвам Скуарнека было меньше 15 лет. Сообщается, что по некоторым эпизодам Жоэль признал свою вину.

Все случаи насилия и домогательств произошли в период с 1984 по 2014 годы. Сообщается, что всего было идентифицировано 343 эпизода подобных действий, однако обвинения удалось предъявить лишь по 312 случаям. Также в прокуратуре отметили, что вскоре начнут расследования в отношении тех, кто при знании о творившихся преступлениях не предотвратили их.

Дело было инициировано в 2017 году, когда одна из его жертв рассказала своей матери о домогательствах со стороны Скуарнека. Отмечается, что экс-хирурга в 2005 года приговаривали к четырем месяцам лишения свободы за хранение изображений детей порнографического характера.

Ранее стало известно, что в Москве 58-летнего мужчину подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней внучки. Сообщалось, что он неоднократно совершал подобные действия в своем доме в Тульской области.