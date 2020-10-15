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В Астраханской области к четырем годам колонии приговорили мужчину, истязавшего детей 

ТАСС 23 минуты назад
Истязавшему детей россиянину вынесли приговор
Фото: ТАСС
Черноярский районный суд Астраханской области признал виновным в истязании двух детей, а также в оскорблении представителя власти, местного жителя и приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Черноярский районный суд Астраханской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении заведомо несовершеннолетних"), ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти"), ч. 1 ст. 319 УК РФ ("Публичное оскорбление представителя власти"). Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — сообщили в пресс-службе.

Установлено, что мужчина, проживая с матерью двоих детей, регулярно бил их палкой по спине и ягодицам. Когда работники соцзащиты изымали детей из неблагополучной семьи, мужчина угрожал им, а затем публично оскорблял прибывших на место полицейских.
Отмечается, что сейчас дети 2011 и 2013 г. р. находятся в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Ранее районный суд ограничил в родительских правах их мать. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , ФСИН , Астраханская Область
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