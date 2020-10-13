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Архангельский экс-министр признался в развращении детей 

Газета.Ru и ещё 7 45 минут назад
Российский экс-министр признался в развращении детей
Фото: Газета.Ru
Бывший и.о. министра образования Архангельской области признал свою вину в развращении несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление СК РФ.
По данным СК, обвиняемый признался в преступлении во время допроса. Также обыски, проведенные у него дома и на работе, помогли обнаружить "предметы, имеющие значение для дела".
СК не раскрывает имени обвиняемого, но, как уточнили агентству в пресс-службе областного правительства, речь идет о Юрии Гнедышеве. Чиновника задержали в минувшую пятницу. Ему предъявлено обвинение по статье "Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних" и грозит до 12 лет колонии.
По данным регионального СК России, в декабре 2019 года чиновник переписывался в соцсети с двумя несовершеннолетними школьницами, "оказывая на них развращающее влияние", а также отправил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера. Гнедышева назначили врио министра вместо покинувшего пост в конце августа Олега Полухина. 8 октября Гнедышев написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Юрий Гнедышев , Олег Полухин , Архангельская Область
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