Российский экс-министр признался в развращении детей

Бывший и.о. министра образования Архангельской области признал свою вину в развращении несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По данным СК, обвиняемый признался в преступлении во время допроса. Также обыски, проведенные у него дома и на работе, помогли обнаружить "предметы, имеющие значение для дела".

СК не раскрывает имени обвиняемого, но, как уточнили агентству в пресс-службе областного правительства, речь идет о Юрии Гнедышеве . Чиновника задержали в минувшую пятницу. Ему предъявлено обвинение по статье "Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних" и грозит до 12 лет колонии.