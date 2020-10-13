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В Санкт-Петербурге мужчина убил и расчленил коллегу 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Петербурге мужчина расчленил коллегу
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении своего коллеги. Об этом во вторник, 13 октября, со ссылкой на региональное управление МВД сообщает РИА Новости
По версии следствия, 5 сентября между подозреваемым и его 37-летним знакомым во время работы в цеху произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес потерпевшему удар ножом в шею. От полученной травмы тот скончался. Подозреваемый, желая избежать возможных проблем, расчленил тело погибшего и разложил останки в капроновые мешки. После чего сбросил их в акваторию возле завода.
Через несколько дней после исчезновения убитого в полицию обратилась его супруга. Через несколько дней останки были найдены в реке Екатерингофке. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Генетическая экспертиза установила личность убитого, а 12 октября задержали подозреваемого.
30 июля стало известно о смерти рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко). По словам его супруги Марины Кохал, он умер за четыре дня до этого от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила мужа, разложила останки по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию. Позже сообщалось, что в волосах погибшего и в его останках не удалось найти следы наркотиков. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»),
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Александр Юшко , СКР , МВД , РИА Новости , Санкт-Петербург
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