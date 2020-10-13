В Петербурге мужчина расчленил коллегу

Санкт-Петербурге задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении своего коллеги. Об этом во вторник, 13 октября, со ссылкой на региональное управление МВД сообщает РИА Новости

По версии следствия, 5 сентября между подозреваемым и его 37-летним знакомым во время работы в цеху произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес потерпевшему удар ножом в шею. От полученной травмы тот скончался. Подозреваемый, желая избежать возможных проблем, расчленил тело погибшего и разложил останки в капроновые мешки. После чего сбросил их в акваторию возле завода.

Через несколько дней после исчезновения убитого в полицию обратилась его супруга. Через несколько дней останки были найдены в реке Екатерингофке. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Генетическая экспертиза установила личность убитого, а 12 октября задержали подозреваемого.