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Жительница Башкирии подозревается в соучастии в изнасиловании своей дочери 

ИА Regnum 1 час назад
Россиянка организовала изнасилование своей дочери
Фото: РИА Новости
Об этом 12 октября сообщает ГТРК «Башкортостан», со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
По информации журналистов, в одном из населенных пунктов Калтасинского района задержали женщину, которая подозревается в соучастии в изнасиловании своей 13-летней дочери. Вскоре был задержан и 32-летний сожитель женщины, которого подозревают в изнасиловании девочки.
По словам стражей порядка, в правоохранительные органы обратился отец пострадавшей: ребенок ему рассказал, что этим летом отчим на глазах у мамы надругался над ней. По предварительной версии следствия, во время совершения насилия подозреваемая держала и успокаивала ребенка, а также просила не шуметь.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Криминал , Происшествия , МВД , Башкортостан
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