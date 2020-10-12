Россиянка организовала изнасилование своей дочери

Об этом 12 октября сообщает ГТРК «Башкортостан», со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов

По информации журналистов, в одном из населенных пунктов Калтасинского района задержали женщину, которая подозревается в соучастии в изнасиловании своей 13-летней дочери. Вскоре был задержан и 32-летний сожитель женщины, которого подозревают в изнасиловании девочки.

По словам стражей порядка, в правоохранительные органы обратился отец пострадавшей: ребенок ему рассказал, что этим летом отчим на глазах у мамы надругался над ней. По предварительной версии следствия, во время совершения насилия подозреваемая держала и успокаивала ребенка, а также просила не шуметь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.