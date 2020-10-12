Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Вор в законе, известный конфликтом с Дедом Хасаном, умер в Петербурге 

News.ru 41 минуту назад
Вор в законе Кутаисский умер в Петербурге
Фото: News.ru
Вор в законе Ролан Чикваидзе, известный в криминальном мире как Роланд Кутаисский, умер в больнице Санкт-Петербурга в возрасте 65 лет. Причиной смерти могло стать заражение крови.
Причиной смерти стало заражение крови вследствие грязной инъекции. Несмотря на принятые врачами очистительные меры, пострадавшего спасти не удалось, пишет URA.RU.
Официального подтверждения причины смерти Чикваидзе ещё нет, о нём сообщают СМИ.

Причиной смерти стало заражение крови вследствие грязной инъекции. Несмотря на принятые врачами очистительные меры, пострадавшего спасти не удалось, — транслируют источники.

Роланд Чикваидзе был соратником криминального авторитета Серго Кутателадзе (Байко). Он принимал участие в конфликте Кутателадзе, в которого стрелял в 1999 году, а также в конфликте с кланом Деда Хасана.
Ранее NEWS.ru сообщал, что криминальный авторитет Владимир Зятьков по кличке «Зятёк» погиб в столкновении катера и баржи на реке Чёрная в Сургуте. Ему принадлежал катер, который на полном ходу врезался в пришвартованную баржу.
News.ru: последние новости
Ещё 1186 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Ещё 1186 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Более 15 человек задержали в Петербурге по делу о хищении онкопрепаратов Более 15 человек задержали в Петербурге по делу о хищении онкопрепаратов Под Калининградом незнакомец поцеловал в губы девочку возле здания школы Под Калининградом незнакомец поцеловал в губы девочку возле здания школы
Комментарии 5
Криминал , Происшествия , Воры в законе , Причина смерти , РИА Ura.ru , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выявлены люди с врожденной защитой от COVID-19
Выявлены люди с врожденной защитой от COVID-19
Лукашенко рассказал новые подробности побега Тихановской
Лукашенко рассказал новые подробности побега Тихановской
В США объяснили «ненужность» танков в Карабахе
В США объяснили «ненужность» танков в Карабахе
Врач предрек Овсиенко судьбу Легкоступовой
Врач предрек Овсиенко судьбу Легкоступовой
Видео
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
01:58
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
Опубликовано видео взрыва грузовика в Хабаровске
00:20
Опубликовано видео взрыва грузовика в Хабаровске
Водитель такси влетел в металлическое ограждение и попал на видео
00:27
Водитель такси влетел в металлическое ограждение и попал на видео
Падение мотоциклиста при разводе моста в Петербурге попало на видео
00:19
Падение мотоциклиста при разводе моста в Петербурге попало на видео
Опубликовано видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
00:37
Опубликовано видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
01:40
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
00:15
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
В центре Минска произошел взрыв
00:07
В центре Минска произошел взрыв
В мире Происшествия
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
01:11
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
«Маски с COVID летают по городу»
00:49
«Маски с COVID летают по городу»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение