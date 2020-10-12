Вор в законе Кутаисский умер в Петербурге

Вор в законе Ролан Чикваидзе, известный в криминальном мире как Роланд Кутаисский, умер в больнице Санкт-Петербурга в возрасте 65 лет. Причиной смерти могло стать заражение крови.

Причиной смерти стало заражение крови вследствие грязной инъекции. Несмотря на принятые врачами очистительные меры, пострадавшего спасти не удалось, пишет URA.RU.

Официального подтверждения причины смерти Чикваидзе ещё нет, о нём сообщают СМИ.

Причиной смерти стало заражение крови вследствие грязной инъекции. Несмотря на принятые врачами очистительные меры, пострадавшего спасти не удалось, — транслируют источники.

Роланд Чикваидзе был соратником криминального авторитета Серго Кутателадзе (Байко). Он принимал участие в конфликте Кутателадзе, в которого стрелял в 1999 году, а также в конфликте с кланом Деда Хасана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что криминальный авторитет Владимир Зятьков по кличке «Зятёк» погиб в столкновении катера и баржи на реке Чёрная в Сургуте. Ему принадлежал катер, который на полном ходу врезался в пришвартованную баржу.