Убийство малыша в Пушкино: подробности трагедии

В подмосковном городе Пушкино 42-летняя многодетная мать подозревается в убийстве малолетнего сына. Четырехлетнего мальчика обнаружили в квартире повешенным в воскресенье, 11 октября.

Стало известно, что женщина оставалась с самым младшим ребенком одна в квартире, в это время ее муж ушел на прогулку с другими детьми. Четырехлетний малыш должен был выполнить задание для детского сада и выучить стихотворение, а мать пыталась ему помочь.

Однако в какой-то момент выполнение задания привело к трагедии. По предварительным данным, Любовь М. завязала на шее сына детские колготки, после чего подвесила его на лестнице. В скором времени ребенок умер, его тело нашел отец, вернувшийся с прогулки, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что жительница Пушкина много лет работала учителем английского языка.

Специалисты проведут психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемой. По некоторой информации, женщина наблюдалась у психиатра.

Отмечается, что подозреваемая не смогла пояснить мотив убийства и причины произошедшего следователю. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа. Проводится осмотр квартиры, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.