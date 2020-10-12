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Стали известны подробности убийства малыша матерью в Подмосковье 

Вечерняя Москва и ещё 9 51 минуту назад
Убийство малыша в Пушкино: подробности трагедии
Фото: depositphotos.com
В подмосковном городе Пушкино 42-летняя многодетная мать подозревается в убийстве малолетнего сына. Четырехлетнего мальчика обнаружили в квартире повешенным в воскресенье, 11 октября.
Стало известно, что женщина оставалась с самым младшим ребенком одна в квартире, в это время ее муж ушел на прогулку с другими детьми. Четырехлетний малыш должен был выполнить задание для детского сада и выучить стихотворение, а мать пыталась ему помочь.
Однако в какой-то момент выполнение задания привело к трагедии. По предварительным данным, Любовь М. завязала на шее сына детские колготки, после чего подвесила его на лестнице. В скором времени ребенок умер, его тело нашел отец, вернувшийся с прогулки, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что жительница Пушкина много лет работала учителем английского языка.
Специалисты проведут психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемой. По некоторой информации, женщина наблюдалась у психиатра.
Отмечается, что подозреваемая не смогла пояснить мотив убийства и причины произошедшего следователю. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа. Проводится осмотр квартиры, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Криминал , Происшествия , РЕН ТВ , Московская область , Пушкино
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