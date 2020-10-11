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В Петербурге 15 человек проверяют на причастность к краже лекарств от рака 

News.ru и ещё 8 1 час назад
Кража лекарств от рака раскрыта в Петербурге
Фото: РИА Новости
10 октября в Санкт-Петербурге сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией при участии следователей городского главка МВД и оперативников Службы экономической безопасности ФСБ провели серию обысков в рамках уголовного дела по факту многомиллионного хищения лекарств.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северной столице. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере, совершённая организованной группой). Следствие установило, что лекарственные препараты, предназначенные для лечения онкобольных, похищались в медицинских организациях города, а потом перепродавались оптом и в розницу.
Более 15 человек доставлены в отделение полиции, где их проверяют на причастность к преступлению. В результате 35 обысков изъяты документы, деньги, лекарства, печати и штампы различных организаций. Стоимость похищенных за пять лет препаратов превышает 100 млн рублей.
Ранее сотрудники полиции Ленинградской области во время проведения обыска по делу о разбойном нападении со стрельбой обнаружили подпольный оружейный склад, писал NEWS.ru.
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Криминал , Происшествия , Новости регионов , ФСБ , МВД , Санкт-Петербург
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