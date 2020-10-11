В России начали подделывать справки по COVID-19

Мошенники нашли ещё один способ заработать на россиянах, продавая им липовые справки об отсутствии коронавируса. Такую бумагу можно легко найти в интернете, как и бумаги для поездок по стране и за рубежом.

Однако, необходимости в таких справках нет, так как работодатель не имеет права их требовать.

Не существует ни одного закона, который дает работодателю право требовать справку и наделяет обязанностью работника справку предоставить, — цитируют юриста Центра медицинского права Андрея Карпенко «Известия».

Если же на работе действительно требуют такие бумаги, не дают приступить к обязанностям, то надо жаловаться в прокуратуру

Стоят поддельные справки от 1000 до 3300 рублей. По словам мошенников, это «совершенно официальный» документ, который даже может быть зарегистрирован на портале госуслуг. Но получить заветную бумагу можно только через курьера и заплатив наличкой.

Юристы предупреждают, что госорганы имеют полное право проверить такую справку. И если окажется, что она поддельная, то её владельца ждёт административная ответственность по статье о нарушении карантинных мер. За подделку документов в данном случае того, кому выдана справка, по уголовной статье привлечь нельзя.

Изготовителям справок грозит самое большее штраф 50 тысяч рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже предупреждал, что не надо брать такую справку, так как она никому не нужна и эту бумагу нигде не требуют.