Пропавшую тульскую школьницу преследовали

Поиски 15-летней школьницы, пропавшей по дороге из музыкальной школы домой в Богородицке Тульской области , продолжаются третий день. Марию Дементьеву ищут сотрудники МЧС , полиции, больше сотни волонтёров.

К поискам девочки привлечена самая современная техника. Пропала школьница 5 октября, выяснилось, что её по дороге домой преследовал незнакомый мужчина, сообщает Пятый канал. Незнакомец попал в обзор камер видеонаблюдения, на кадрах видно, как он идёт за девочкой по мосту.

О пропаже школьницы оповещены все жители города: листовками с фото Марии обклеен весь населённый пункт. Полиция просит всех, кто видел девочку или мужчину, который её преследовал, срочно обратиться в правоохранительные органы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения 15-летней школьницы в Тульской области. По факту безвестного исчезновения подростка возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».