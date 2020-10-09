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СМИ: пропавшую тульскую школьницу преследовал незнакомый мужчина 

News.ru 25 минут назад
Пропавшую тульскую школьницу преследовали
Фото: News.ru
Поиски 15-летней школьницы, пропавшей по дороге из музыкальной школы домой в Богородицке Тульской области, продолжаются третий день. Марию Дементьеву ищут сотрудники МЧС, полиции, больше сотни волонтёров.
К поискам девочки привлечена самая современная техника. Пропала школьница 5 октября, выяснилось, что её по дороге домой преследовал незнакомый мужчина, сообщает Пятый канал. Незнакомец попал в обзор камер видеонаблюдения, на кадрах видно, как он идёт за девочкой по мосту.
О пропаже школьницы оповещены все жители города: листовками с фото Марии обклеен весь населённый пункт. Полиция просит всех, кто видел девочку или мужчину, который её преследовал, срочно обратиться в правоохранительные органы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения 15-летней школьницы в Тульской области. По факту безвестного исчезновения подростка возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».
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Комментарии
Криминал , Происшествия , МЧС , МВД , Богородицк , Тульская Область
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