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Бросил в беде: любовник таинственно исчезнувшей в Крыму студентки во всем сознался 

Провинция.ру и ещё 5 21 час назад
Любовник пропавшей в Крыму студентки заговорил
Фото: Instagram
Юная Лилия Бирулина пропала во время прогулки на яхте по Черному морю 29 сентября. Вместе с 43-летним другом 20-летняя студентка отправилась кататься в шторм. Девушка доверяла своему мужчине, который был намного старше нее. Но Петр Шапиро бросил любовницу, когда она стала тонуть, а сам выбрался на берег.
Об этом московский бизнесмен в конце-концов сам рассказал следователям, сообщается на сайте СК по Крыму и Севастополю. Он признался, что не пытался оказать помощь тонущей во время купания подруге.
При этом пара вышла на морскую прогулку в Крыму в шторм, хотя в тот день МЧС рекомендовало севастопольцам воздержаться не только от выхода в море, но и от поездок на автомобилях.
Мужчина был владельцем яхты, вместе с подругой они вышли в открытое море, пишет «Московский комсомолец». Девушка решила искупаться, начался шторм, она начала тонуть, мужчина бросил ее на произвол судьбы.
Следствие считает, что признаков криминального преступления в отношении Бирулиной нет. Сам мужчина же добрался до берега вплавь, а его яхта пострадала.
В отношении Шапиро в ближайшее время могут возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас бизнесмен задержан.
Следствие намерено требовать избрания в качестве меры пресечения для мужчины посадку в СИЗО. Ход уголовного дела находится на контроле ГСУ СК по Крыму и Севастополю.
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Криминал , Происшествия , Крым наш , Убийство , МЧС , СКР , ФСИН , Московский комсомолец , Республика Крым
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