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Работников Пенсионного фонда арестовали за взятки от православного олигарха 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Работников ПФР арестовали за взятки от олигарха
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы арестовал шестерых высокопоставленных сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР) , которых задержали по подозрению в получении взяток от православного олигарха Алексея Ананьева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Они отправлены в СИЗО до 1 декабря 2020 года. Сотрудников ПФР подозреваются в получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения по предварительному сговору. По данным следователей, Ананьев давал взятки в обмен на покровительство при заключении госконтрактов.
Ранее Следственный комитет обвинил братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, бывших владельцев Промсвязьбанка, в причинении ущерба кредитной организации на десятки миллиардов рублей. Их заподозрили в выводе за границу и отмывании в общей сложности 87,2 миллиарда рублей.
Ананьевы известны тесными связями с Русской православной церковью. Бизнесмены регулярно жертвовали деньги на строительство храмов и монастырей. Из-за этого их часто называют православными олигархами.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Алексей Ананьев , Дмитрий Ананьев , Пенсионный фонд РФ , РПЦ , Промсвязьбанк , СКР , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
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