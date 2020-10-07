Как россиян обманывают через ЖКХ

Эксперты предупредили россиян, что мошенники научились обманывать через вымышленные долги по ЖКХ. Об этом РИА Новости рассказали специалисты Национального центра финансовой грамотности.

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Злоумышленники начали использовать схемы с «липовыми» полицейскими, судебными приставами и сотрудниками ЖКХ, которые занимаются вымогательством под предлогом вымышленной задолженности за коммунальные услуги.

Работая в паре, один из мошенников может представиться сотрудником управляющей компании, а другой — сотрудником государственной службы. Как пояснил эксперт центра Игорь Григорьянц, люди в форме подсознательно вызывают доверие у граждан.

Он отметил, что прежде чем впускать к себе домой незнакомых людей, необходимо убедиться в том, что они действительно являются сотрудниками тех организаций, которые они озвучили. Например, можно позвонить в управляющую компанию или государственное учреждение, и убедиться, что люди с советующим именем и фамилией являются ее сотрудниками.

Кроме того, мошенники могут рассказать о плановых обходах, возникшей задолженности, сопровождении лиц, которые реализуют меры социальной и государственной поддержки. Так, под предлогом вымышленной задолженности по ЖКХ они могут угрожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложат погасить часть задолженности наличными или переводом через терминал.

Эксперты напомнили, что все задолженности такого рода могут оплачиваться только через банк.