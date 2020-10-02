Один ребенок ранил другого из пневматической винтовки

"В ходе оперативно-профилактических мероприятий по факту причинения (предположительно, из пневматического оружия) проникающего ранения грудной клетки несовершеннолетнему (2011 года рождения) жителю села Экажево сотрудниками полиции установлено, что указанное ранение причинено несовершеннолетним (2013 года рождения) жителем Назрани из пневматической винтовки модели ИЖ-38с калибра 4,5 миллиметра", — говорится в сообщении.