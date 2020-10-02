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В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки 

РИА Новости 1 час назад
Один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Семилетний житель ингушской Назрани из пневматической винтовки ранил девятилетнего мальчика, сообщает МВД по Ингушетии.

"В ходе оперативно-профилактических мероприятий по факту причинения (предположительно, из пневматического оружия) проникающего ранения грудной клетки несовершеннолетнему (2011 года рождения) жителю села Экажево сотрудниками полиции установлено, что указанное ранение причинено несовершеннолетним (2013 года рождения) жителем Назрани из пневматической винтовки модели ИЖ-38с калибра 4,5 миллиметра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что винтовка добровольно выдана отцом малолетнего стрелка.

"В отношении родителей мальчика составлены административные материалы по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" УК РФ, — уточняет МВД.

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Криминал , Происшествия , МВД , Назрань , Республика Ингушетия
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