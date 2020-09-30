Москвича на улице облили серной кислотой

Инцидент произошел вечером на улице Лобненская в Северном административном округе столицы. Москвич возвращался с коллегой с работы, когда путь им преградил прохожий. Он был настроен агрессивно и без объяснений потребовал от женщины встать на колени и молить о прощении, пригрозив облить ее кислотой. В руках у него была банка с жидкостью.