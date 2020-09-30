Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Москвич заступился за женщину на улице и был облит серной кислотой

Lenta.ru
2 часа назад
Житель Москвы заступился за знакомую на улице и был облит серной кислотой. Он госпитализирован, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Москвича на улице облили серной кислотой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел вечером на улице Лобненская в Северном административном округе столицы. Москвич возвращался с коллегой с работы, когда путь им преградил прохожий. Он был настроен агрессивно и без объяснений потребовал от женщины встать на колени и молить о прощении, пригрозив облить ее кислотой. В руках у него была банка с жидкостью.
Издание отмечает, что на протяжении нескольких месяцев мужчина регулярно угрожал россиянке убийством. Коллега попытался защитить ее, оказал сопротивление незнакомцу и попытался выбить у него из рук банку. Между людьми началась борьба, во время которой жидкость расплескалась и попала москвичу на лицо и голову. Он получил ожог первой степени.
«Вещи, изъятые с места преступления, были отправлены на химическую экспертизу, в ходе которой были обнаружены сульфат-ионы, которые могли образоваться в результате воздействия серной кислоты», — сказал собеседник «КП».
Пострадавшего отпустили из больницы вскоре после госпитализации. Полиция проводит проверку.
Криминал,Происшествия,МВД,Комсомольская правда,Москва,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители