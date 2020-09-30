Ученица устроила резню кухонными ножами в школе

В результате случившегося ранения различной степени тяжести получили три человек. Они были экстренно госпитализированы. Девушку смогли остановить учителя и передали прибывшим в учебное заведение правоохранителям.

В настоящее время она находится в одном из полицейских участков. Причины такого поведения школьницы пока не установлены. По данным местных СМИ, она была тихой и закрытой девочкой, никто от неё подобного не ждал. Однако есть информация, что за несколько дней до инцидента школьница писала в соцсетях, что планирует нападение.