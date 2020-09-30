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Школьница напала на одноклассников, устроив резню кухонными ножами

Свободная прессаиещё 1
1 час назад
17-летняя школьница принесла в учебное заведение кухонные ножи и напала на своих одноклассников.
Ученица устроила резню кухонными ножами в школе
Фото: ReutersReuters
Как передаёт сайт Радио «Комсомольская правда», резня произошла в польском городе Зелена-Гура.
Согласно предварительной информации, девушка каким-то образом ухитрилась пронести два кухонных ножа в школу и атаковала своих друзей, устроив настоящую резню.
В результате случившегося ранения различной степени тяжести получили три человек. Они были экстренно госпитализированы. Девушку смогли остановить учителя и передали прибывшим в учебное заведение правоохранителям.
В настоящее время она находится в одном из полицейских участков. Причины такого поведения школьницы пока не установлены. По данным местных СМИ, она была тихой и закрытой девочкой, никто от неё подобного не ждал. Однако есть информация, что за несколько дней до инцидента школьница писала в соцсетях, что планирует нападение.
Криминал,Происшествия,Зелена-Гура,
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