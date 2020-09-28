Россиянин убил продавщицу банкой компота

Отмечается, что нападение было совершено в 2019 году. Мужчина под видом покупателя пришел в магазин в поселке Новый Уоян. Как писала газета «Комсомольская правда», 21-летний местный житель сначала ударил продавщицу банкой компота, затем стал кидать в нее стеклянные бутылки, а потом нанес ей несколько ударов ножом. Чтобы скрыть следы преступления, он пожег магазин.