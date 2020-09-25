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Пьяный житель Ростова напал с ножом на девочку на детской площадке 

News.ru 1 час назад
Пьяный россиянин устроил поножовщину на детской площадке
Фото: News.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении жителя Ростова-на-Дону. По данным силовиков, пьяный мужчина напал на 14-летнюю девочку на детской площадке.
Инцидент произошёл 20 сентября в Первомайском районе города, рассказал представитель СУ СК по региону.

Мужчина схватил 14-летнюю девочку и нанёс ей канцелярским ножом один удар в область шеи, — рассказал сотрудник ведомства.

Пострадавшая активн6о сопротивлялась и смогла убежать. Она обратилась в медучреждение, где врачи оказали ей медицинскую помощь. В настоящий момент её жизни ничего не угрожает, передаёт РИА Новости.
Предполагаемого преступника задержали. Оказалось, что его уже несколько раз привлекали к уголовной ответственности.
Ранее NEWS.ru писал, что мужчина с холодным оружием напал на прохожих около детского сада в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай). Пострадали семь человек, в их числе сам преступник, пятеро детей и один взрослый.
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Криминал , Происшествия , СКР , РИА Новости
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