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Спецназ «Гром» пришел на сходку криминальных авторитетов под Москвой 

Lenta.ru 27 минут назад
Спецназ пришел на сходку криминальных авторитетов
Фото: РИА Новости
В Подмосковье сотрудники МВД России и спецназа «Гром» накрыли сходку криминальных авторитетов, на которой решался вопрос о разделении зон криминального влияния. Об этом в пятницу, 25 сентября, «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В отдел полиции доставили восемь человек. Семерых из них суд арестовал на 15 суток за неповиновение требованиям сотрудников полиции. У одного из задержанных при личном досмотре изъяли два свертка с героином и метадоном. Дома у мужчины обнаружили еще один сверток с веществом, а также семь мобильных телефонов, ноутбук, флешку и паспорта на разные имена.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
Ранее сообщалось, что на видео попала операция спецназа против главного вора в законе Белоруссии. В городе Лида бойцы спецназа пришли на сходку уголовных авторитетов во главе с Александром Кушнеровым, известным в криминальных кругах как вор в законе Саша Кушнер. У ряда задержанных были изъяты ножи и топоры. Авторитеты предполагали провести передел сфер влияния в криминальных кругах и назначить смотрящих за городами Гродненской области.
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Криминал , Происшествия , Татьяна Петрова , МВД , Lenta.ru , Москва , Московская область
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