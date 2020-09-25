Спецназ пришел на сходку криминальных авторитетов

Подмосковье сотрудники МВД России и спецназа «Гром» накрыли сходку криминальных авторитетов, на которой решался вопрос о разделении зон криминального влияния. Об этом в пятницу, 25 сентября, «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова

В отдел полиции доставили восемь человек. Семерых из них суд арестовал на 15 суток за неповиновение требованиям сотрудников полиции. У одного из задержанных при личном досмотре изъяли два свертка с героином и метадоном. Дома у мужчины обнаружили еще один сверток с веществом, а также семь мобильных телефонов, ноутбук, флешку и паспорта на разные имена.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Ранее сообщалось, что на видео попала операция спецназа против главного вора в законе Белоруссии. В городе Лида бойцы спецназа пришли на сходку уголовных авторитетов во главе с Александром Кушнеровым, известным в криминальных кругах как вор в законе Саша Кушнер. У ряда задержанных были изъяты ножи и топоры. Авторитеты предполагали провести передел сфер влияния в криминальных кругах и назначить смотрящих за городами Гродненской области.