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Полиция ищет второго подозреваемого в убийстве девочки 

News.ru и ещё 18 29 минут назад
Появился второй подозреваемый в убийстве девочки
Фото: РИА Новости
Бывший сожитель матери может быть причастен к убийству девятилетней девочки в посёлке Неклюдово Борского района Нижегородской области. Мужчина два месяца назад вышел из тюрьмы и якобы пришёл к женщине.
Мать девочки не пустила назад экс-приятеля, после чего, по неподтверждённым данным, он пригрозил ей отыграться на дочери, сообщает Пятый канал. Официально известно, что на данный момент полиция разыскивает второго подозреваемого в убийстве школьницы.
Также, по сообщению издания, на месте обнаружения тела девочки найдены мужская одежда, в том числе джинсы. По следу злоумышленника была пущена служебная собака.
Ранее NEWS.ru сообщал, что задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в посёлке Неклюдово Борского района Нижегородской области. Тело школьницы, которая не вернулась с уроков домой, было найдено в безлюдном месте посёлка.
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Криминал , Происшествия , Нижегородская Область
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