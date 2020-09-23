Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Петербурге случайно задержали драчуна-педофила из международного розыска 

Ivyborg.ru 36 минут назад
В Петербурге случайно задержали педофила
Фото: РИА Новости
Вчера утром, 22 сентября, у дома №15 по Елецкой улице в Петербурге полицейские задержали пьяного мужчину. Позже выяснилось, что это гражданин Украины, разыскиваемый Интерполом.
Мужчину доставили в отдел, где вскоре выяснились криминальные подробности из его биографии, сообщает АН "Оперативное прикрытие". Мужчине вменяются сразу четыре статьи УК Украины:
умышленное легкое телесное повреждение;совершение развратных действий в отношении малолетнего или отцом, матерью или лицом, которое их заменяет;незаконное ношение оружия и контрабанда по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранителей Украины уже уведомили о задержании мужчины.
Ранее ivbg.ru писал, что педофила из Разметелево опознали по царапине на половом органе. Он силой принудил девочку к оральному сексу.
Ivyborg.ru: последние новости
Обвиняемый в убийстве матери студент из Санкт-Петербурга арестован на 2 месяца Обвиняемый в убийстве матери студент из Санкт-Петербурга арестован на 2 месяца Мошенник, представляясь сотрудником ФСБ, выманил у доверчивых петербуржцев 4,3 млн рублей Мошенник, представляясь сотрудником ФСБ, выманил у доверчивых петербуржцев 4,3 млн рублей Фото: задержан убийца-расчленитель 23-летнего трансгендера из Узбекистана Фото: задержан убийца-расчленитель 23-летнего трансгендера из Узбекистана
Криминал , Происшествия , Интерпол , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан
Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан
«С кем можно бухнуть»: Королёва заговорила после скандала с Тарзаном
«С кем можно бухнуть»: Королёва заговорила после скандала с Тарзаном
Шведская журналистка потребовала санкций
Шведская журналистка потребовала санкций
Сирийские боевики показали «доказательства» гибели солдат РФ
Сирийские боевики показали «доказательства» гибели солдат РФ
Видео
Таксист поиграл в покер за рулем и попал на видео
00:45
Таксист поиграл в покер за рулем и попал на видео
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
00:28
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
00:27
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
00:11
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
00:36
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
00:55
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
В мире Политика
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
01:03
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
Происшествия
Зеки сбежали из колонии строгого режима, вырыв подкоп
00:32
Зеки сбежали из колонии строгого режима, вырыв подкоп
Происшествия
Уничтожение бронетехники «противника» морпехами попало на видео
00:56
Уничтожение бронетехники «противника» морпехами попало на видео
Армия Войска
В Японии сделали гигантского боевого робота из аниме
01:56
В Японии сделали гигантского боевого робота из аниме
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение