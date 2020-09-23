В Петербурге случайно задержали педофила

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Вчера утром, 22 сентября, у дома №15 по Елецкой улице в Петербурге полицейские задержали пьяного мужчину. Позже выяснилось, что это гражданин Украины , разыскиваемый Интерполом

Мужчину доставили в отдел, где вскоре выяснились криминальные подробности из его биографии, сообщает АН "Оперативное прикрытие". Мужчине вменяются сразу четыре статьи УК Украины:

умышленное легкое телесное повреждение;совершение развратных действий в отношении малолетнего или отцом, матерью или лицом, которое их заменяет;незаконное ношение оружия и контрабанда по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранителей Украины уже уведомили о задержании мужчины.

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