Россиянин зарезал женщину с ребенком

"В отношении 31-летнего гражданина одной из республик возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 30-летней местной жительницы и ее годовалого сына (п. п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мужчина нанес оппонентке не менее 14 ударов ножом по различным частям тела, а также не менее 10 ударов ее малолетнему сыну, от которых они скончались", — говорится в сообщении ведомства.