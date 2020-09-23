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На Кубани мужчина зарезал женщину и ее годовалого ребенка 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Россиянин зарезал женщину с ребенком
Фото: РИА Новости
Убийство 30-летней женщины и ее годовалого ребенка совершено в хуторе Чаплыгин Гулькевичкого района Краснодарского края, обвинение предъявлено иностранному гражданину, сообщили журналистам в среду в региональном следственном управлении СК РФ.

"В отношении 31-летнего гражданина одной из республик возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 30-летней местной жительницы и ее годовалого сына (п. п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мужчина нанес оппонентке не менее 14 ударов ножом по различным частям тела, а также не менее 10 ударов ее малолетнему сыну, от которых они скончались", — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, мотивом убийства стали неприязненные отношения между обвиняемым и погибшей — мужчина хотел сожительствовать с сестрой погибшей, в чем та ему мешала. Тела мужчина спрятал в сарае, их нашла сестра убитой.
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Криминал , Происшествия , СКР , Краснодарский Край
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