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Петербуржец убил и расчленил транссексуала 

News.ru 2 часа назад
Петербуржец убил и расчленил транссексуала
Фото: News.ru
Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, который, как полагают следователи, убил и расчленил транссексуала. Тело жертвы было найдено в июне в реке Мга.
При этом были обнаружены фрагменты трупа — у него не было головы, шеи, рук и ног, передаёт РЕН ТВ. Было возбуждено уголовное дело.
Вскоре удалось установить покойного. Им оказался 23-летний Жамшид Х., который жил на территории России без регистрации и занимался проституцией.
Также было установлено, что преступление произошло за полгода до того, как тело было найдено.
В ходе расследования оперативники вышли на след 53-летнего Юрия Яновского, который официально нигде не работает. По версии следствия, в ночь на 13 января он убил Жамшида Х. на территории апарт-комплекса на набережной Макарова. Зарезав жертву кухонным ножом, подозреваемый расчленил тело пилой. Останки он вывез в Кировский район Ленинградской области и выбросил в реку.
Задержали Яновского 22 сентября. Известно, что ранее мужчина был осуждён на один год условно по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Ранее в частном доме в Москве, как писал NEWS.ru, были найдены тела двоих человек с огнестрельными ранениями.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Юрий Яновский , РЕН ТВ , Мга , Санкт-Петербург
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