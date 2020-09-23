Петербуржец убил и расчленил транссексуала 

Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, который, как полагают следователи, убил и расчленил транссексуала. Тело жертвы было найдено в июне в реке Мга

При этом были обнаружены фрагменты трупа — у него не было головы, шеи, рук и ног, передаёт РЕН ТВ. Было возбуждено уголовное дело.

Вскоре удалось установить покойного. Им оказался 23-летний Жамшид Х., который жил на территории России без регистрации и занимался проституцией.

Также было установлено, что преступление произошло за полгода до того, как тело было найдено.

В ходе расследования оперативники вышли на след 53-летнего Юрия Яновского , который официально нигде не работает. По версии следствия, в ночь на 13 января он убил Жамшида Х. на территории апарт-комплекса на набережной Макарова. Зарезав жертву кухонным ножом, подозреваемый расчленил тело пилой. Останки он вывез в Кировский район Ленинградской области и выбросил в реку.

Задержали Яновского 22 сентября. Известно, что ранее мужчина был осуждён на один год условно по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Ранее в частном доме в Москве, как писал NEWS.ru, были найдены тела двоих человек с огнестрельными ранениями.