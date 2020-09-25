У Абызова нашли 70 незаконных компаний в Эстонии

«В рамках проверки мы запрашивали компетентные органы Эстонии об имуществе Абызова в этой стране и получили ответ, что в 2015 году он владел не менее 70 компаниями в этой стране. В этот период времени он был федеральным министром и не имел права владеть собственностью за рубежом», – передает его слова ТАСС.
«Если надо, то я готов поговорить и по эстонским компаниям. Но давайте вернемся к предмету иска», – сказал он.
«В ходе расследования уголовного дела установлено, что Абызов в период занятия должности министра по вопросам Открытого правительства владел пятью кипрскими компаниями: Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Limited, Vantroso Traiding Limited. В соответствии с российским законодательством, ему как министру правительства было запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами и организациями», – добавил прокурор.
«Но он обратился в налоговую инспекцию как частное лицо, скрыв свое должностное положение», – заявил представитель надзорного органа.
«Прошу обратить внимание, что прокуратура провела проверку в 2015 году в отношении Абызова, не выявив нарушений с его стороны», – отметил адвокат.
«Полного анализа и проверки доходов и имущества экс-министра тогда не проводилось, сейчас мы располагаем новой информацией относительно доходов ответчика, а потому направили иск об обращении в доход государства имущества Абызова», – сказал прокурор.