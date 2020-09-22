Психопат без тормозов: сиди, пока не сдохнешь

Каждый из них считает себя особенным. Но они похожи, как братья. Их "родовой" признак — эмоциональная тупость: неспособность к высшим эмоциям — состраданию, уважению и терпимости. Они мотают пожизненные сроки, но подают на УДО. Серийные и массовые убийцы себя жалеют.

Одни хотят убить как можно больше, вторые — пусть немного, но чтоб знаменитостей. Третьи объединяют то и другое. В 1997-м так сделал Эндрю Кьюненен . На его счету было четыре трупа, когда он приехал в Майами-Бич и без видимых причин убил итальянского кутюрье Джанни Версаче

Заразная болезнь

В середине сентября попросил об условно-досрочном освобождении Андрес Брейвик. Норвежскому террористу присудили 21 год за то, что в 2011-м он лишил жизни 77 человек. Больше всего — в молодежном лагере: надел наушники, включил музыку из "Властелина колец", бегал и стрелял. Отсидел 8 лет, решил, что хватит.

Чуть ранее, в конце августа, с такой же просьбой, только теперь в суд США, обратился Марк Чепмен, убийца Джона Леннона . Он сидит 40 лет и уже в 11-й раз пытается освободиться. Говорит, шизофрению вылечил, за содеянное стыдно.

Чепмену отказали. Брейвику, конечно, тоже откажут. Так считает психиатр Василий Шуров:

"Думаю, его не освободят, это было бы полной дичью после того, как он убил десятки людей. Хотя, с другой стороны, можно было бы и освободить, чтобы родственники жертв помогли человеку отмучиться. У тех, кто совершает массовый киллинг, определенный психотип личности. Часто это декомпенсированные психопаты либо изначально садисты. Синдром Герострата тоже присутствует: многие желают войти в историю, понимая при этом, что никакими достоинствами они не обладают. Есть немало вариантов того, на чем течет крыша".

© AP Photo / Aftenposten/ Jon-Are Berg-Jacobsen /// Подозреваемый в организации двойного теракта в Норвегии Андерс Брейвик покидает здание суда в Осло, 25 июля 2011

Судя по тому, что у маньяков и серийных убийц появляются подражатели и последователи, психопатия с садистскими наклонностями — заразная болезнь.

Сиди, пока не сдохнешь

Австралийский серийный убийца Роберт Джо Вагнер отбывает 10 пожизненных сроков. Даже если попросит скостить один из десяти, толку не будет. Его вина тяжела еще и потому, что он действовал в составе банды, к которой подтягивались "единомышленники". Так были убиты десять человек: всех предварительно пытали, потом расчленяли и поедали поджаренные части тела. Вовлечением в преступления занимался и один из самых известных в США маньяков. Это Чарльз Мэнсон , создатель секты убийц под названием "Семья". Убить в одном месте за один вечер пятерых, в том числе женщину на последнем месяце беременности, считалось удачным проведением "семейного ритуала". В 1969-м Мэнсону присудили 9 пожизненных сроков. Два года назад он "откинулся" в тюрьме.